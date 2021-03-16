

46 детских садов закрыты в Тбилиси закрыты из-за коронавируса

16.03.2021 11:14





С момента открытия детских садов с 1 марта по сегодня 46 детских садов закрыты из-за подтверждения коронавируса среди детей и персонала. Четверо из них возобновили работу после двухнедельного карантина. Соответственно, на данном этапе 42 сада закрыты.



Как заявил Первому каналу Грузии руководитель Агентства по управлению детскими садами столицы Кахабер Гванцеладзе, по рекомендации министерства здравоохранения детский сад временно закрывается, как только там выявляется вирус.



«Как только в детских садах выявляется факт заражения коронавирусом, учреждение переходит в режим карантина. После окончания карантинного периода процесс воспитания восстанавливается. Регуляции министерства здравоохранения по-прежнему строго соблюдаются, чтобы максимально защитить здоровье персонала и детей. При этом каждые две недели весь персонал детского сада проходит тестирование на коронавирус, что помогает предотвратить распространение вируса», — заявил Кахабер Гванцеладзе.





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