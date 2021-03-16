

Департамент автодорог предупреждает водителей

16.03.2021 20:19





"Из-за интенсивного снегопада и гололедицы, движение автотранспорта на части дорог запрещено", - сообщили report.ge в Департаменте автомобильных дорог Грузии.



"На участке Гудаури (Почта) - Коби автомобильной дороги международного значения (S-3) Мцхета-Степанцминда-Ларс (граница Российской Федерации), запрещено движение для прицепного и полуприцепного видов транспорта, для остального автотранспорта движение свободное.



Движение на участках Млета-Гудаури (Почта), Гудаури (Почта) - Коби и Степанцминда-Ларс движение осуществляется в непрерывном режиме. На участке Гудаури (Почта)-Коби разрешено движение только через лавинозащитные тоннели.



Движение в данном режиме осуществляться под непосредственным надзором и координацией патрульной полиции», - говорится в информации ведомства.



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