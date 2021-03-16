

В Гори произошла перестрелка, один человек ранен

16.03.2021 22:04





Один человек был тяжело ранен в результате перестрелки в городе Гори, сообщает местное агентство «Информационный центр Шида Картли».



Раненный – мужчина до 30 лет – госпитализирован в клинику «Гормеди». В эти минуты ему проводят неотложную хирургическую операцию.



Перестрелка произошла сегодня днем в поселении Верхвеби. Согласно распространившейся информации, друг другу противостояли две группы. Предположительно, вооружены были несколько человек. Очевидцы говорят, что слышали до десяти выстрелов.



Телеканал «Мтавари» описывает случившееся, как «уличную разборку». Одновременно отмечается, что перестрелка началась в достаточно людном месте – в радиусе трехсот метров находятся больница, автозаправочная станция и автотехцентр.



На месте происшествия работают эксперт-криминалисты, территория оцеплена полицейскими лентами. До сих пор о задержании подозреваемых не сообщалось.



Полиция расследует инцидент. МВД возбудило дело по части 1 статьи 117, а также частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия».



Согласно последним данным Минздрава Грузии, на прививку записались более 4,2 тысячи медицинских работников, а еще около 700 – уже прошли вакцинацию. По примерным подсчетам, вакцинации от COVID-19 в Грузии подлежат до 54 тысяч сотрудников клиник.



В NCDC объясняют низкую активность врачей скептицизмом и антиваксерством, которое очень сильно, в том числе, и среди медиков.



Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.



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