

В 2020 году количество пользователей интернета в Грузии почти достигло миллиона

17.03.2021 10:22

"Новости-Грузия"



В 2020 году количество интернет-абонентов в Грузии увеличилось почти до миллиона, сообщает Комиссия по коммуникациям Грузии.



Количество абонентов на рынке фиксированного интернета по-прежнему динамично растет, и ежегодные темпы роста для индивидуальных абонентов за последние три года составляют 14%.



«Из 998 000 абонентов 950 000 домохозяйств пользуются фиксированным интернетом, тем самым увеличивая покрытие интернета, которое в настоящее время составляет 86%», — говорится в сообщении комиссии.



84% абонентов фиксированного интернета в Грузии пользуются оптико-волоконным интернетом.



«Грузия опережает 28 европейских стран с точки зрения использования оптического интернета — анализ был проведен международной организацией FTTH Council, которая изучает развитие оптической сети в Европе. Согласно последнему отчету организации, в 2019 году средний уровень распространения оптико-волоконных технологий в 28 европейских странах составил 43,3%, а в Грузии этот показатель составляет 67%», — сказано в сообщении комиссии.



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