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ЕНД сообщает о стрельбе по зданию их офиса
17.03.2021 15:45
По информации «Единого национального движения» (ЕНД), в центральный офис их партии стреляли из огнестрельного оружия.
По их же словам, стреляли по билборду с изображением председателя ЕНД Ники Мелия, который прикреплен к стене здания офиса.
«У стрельбы есть очевидец – сотрудник, который находился в тот момент на улице. Выстрелы были осуществлены из автомобиля Toyota Camry белого цвета. На билборде с изображением Ники Мелия видны 5 следов от выстрелов», - заявили в партии.
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