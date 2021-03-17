

ЕНД сообщает о стрельбе по зданию их офиса

17.03.2021 15:45





По информации «Единого национального движения» (ЕНД), в центральный офис их партии стреляли из огнестрельного оружия.



По их же словам, стреляли по билборду с изображением председателя ЕНД Ники Мелия, который прикреплен к стене здания офиса.



«У стрельбы есть очевидец – сотрудник, который находился в тот момент на улице. Выстрелы были осуществлены из автомобиля Toyota Camry белого цвета. На билборде с изображением Ники Мелия видны 5 следов от выстрелов», - заявили в партии.



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