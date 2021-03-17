

В Грузии задержаны три фальшивомонетчика

17.03.2021 21:18





За реализацию фальшивых денег в Грузии задержаны три человека, сообщает Служба госбезопасности.



Следствие установило, что в разное время один из обвиняемых реализовал фальшивые купюры человеку, сотрудничающему со следствием. В частности, в общей сложности он сбыл ему 14 штук фальшивых столаровых купюр. Еще на две тысячи фальшивых банкнот обвиняемый реализовал вместе с двумя сообщниками 17 марта 2021 года.



Следствие идет по статье УК Грузии – изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



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