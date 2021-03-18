

Специалисты в Тбилиси изучают трещину в холме

18.03.2021 12:47





Грузинские специалисты с утра изучают трещину в холме, возникшую в тбилисском районе Вашлиджвари, близ строительства новой дороги. На месте возникла опасность оползневых процессов.



Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, которая осмотрела склон, написала в социальной сети: «Остановить это невозможно!». Она предполагает, что процессы развиваются довольно быстро и уже принимают угрожающий характер.



Отметим, что фотографии местности, сделанные с дрона, появились в сети накануне. Как пишет «Новости-Грузия», мэрия Тбилиси в своем заявлении признала, что «оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы».



Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).



Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы «в кратчайшие сроки» защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.



«Для нас очень важно, чтобы безопасность людей была защищена и работы были проведены вовремя», – отметил Каладзе.



Отметим, что строительство новой дороги, которая свяжет озеро Лиси с проспектом Маршала Геловани, началось в 2019 году. Неподалеку от намечающегося оползня также идет строительство нового головного офиса «Ти-би-си банка».



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