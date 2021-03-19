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Апелляционный суд оставил обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней под стражей


19.03.2021   15:53


Апелляционный суд заменил залог, наложенный Телавским городским судом на обвиняемого в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, на предварительное заключение. Решение городского суда было обжаловано прокуратурой 17 марта.

Под стражей находятся мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка и брат жертвы. Брат обвиняется в избиении, ему грозит до 3 лет тюрьмы, а обвиненному в совершении сексуального преступления с несовершеннолетней, грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Напомним, что в Телави была изнасилована несовершеннолетняя девочка, после того, как брат узнал об этом, он несколько раз избил ее.

Суд отпустил мужчину, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней.

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