|
|
|
Апелляционный суд оставил обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней под стражей
19.03.2021 15:53
Апелляционный суд заменил залог, наложенный Телавским городским судом на обвиняемого в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней, на предварительное заключение. Решение городского суда было обжаловано прокуратурой 17 марта.
Под стражей находятся мужчина, изнасиловавший 14-летнего подростка и брат жертвы. Брат обвиняется в избиении, ему грозит до 3 лет тюрьмы, а обвиненному в совершении сексуального преступления с несовершеннолетней, грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.
Напомним, что в Телави была изнасилована несовершеннолетняя девочка, после того, как брат узнал об этом, он несколько раз избил ее.
Суд отпустил мужчину, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна