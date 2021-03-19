

Близ Гудаури спасатели обнаружили в снегу труп мужчины

19.03.2021 19:50





Близ Гудаури спасатели обнаружили в снегу труп мужчины. В связи с этим Служба по управлению чрезвычайными ситуациями распространяет информацию.



«В Центр управления общественной безопасностью «112» МВД поступило сообщение о том, что недалеко от Гудаури вне трассы катался гражданин и родственники не могут его найти.



Спасатели управления быстрого реагирования Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД незамедлительно отреагировали на сообщение. В указанном месте родственниками, спасатели обнаружили несколько небольших сошедших лавин и начали поисковые работы вместе с кинологами службы. К процессу также были привлечены спасатели из «Компании по развитию горных курортов».



В результате работ было обнаружено тело гражданина и извлечено из снега», — отмечается в информации.





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