

В Грузии оштрафованы более 50 ветеринарных клиник и зоомагазинов

20.03.2021 21:34

ИА "Новости-Грузия"



Национальное агентство продовольствия оштрафовало 52 ветеринарных объекта в Аджарии, Шида Картли, Гурии и Самцхе-Джавахети. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.



Нарушения были выявлены в ходе проверок ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов, осуществлявшихся с начала 2020 года. Всего по стране проверили 83 ветеринарных учреждения.



Зафиксированы были факты продажи лекарств с истекшим сроком годности, несоблюдения условий хранения-реализации кормов для животных, отсутствия регистрации.



Заместитель главы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе сообщил, что в этом году планируется проинспектировать все ветеринарные аптеки Грузии. Он подчеркнул, что это служит защите интересов фермеров и владельцев домашних животных, а также попаданию на рынок некачественных ветеринарных препаратов.



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