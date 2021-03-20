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В Грузии оштрафованы более 50 ветеринарных клиник и зоомагазинов
20.03.2021 21:34
ИА "Новости-Грузия"
Национальное агентство продовольствия оштрафовало 52 ветеринарных объекта в Аджарии, Шида Картли, Гурии и Самцхе-Джавахети. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Нарушения были выявлены в ходе проверок ветеринарных клиник, аптек и зоомагазинов, осуществлявшихся с начала 2020 года. Всего по стране проверили 83 ветеринарных учреждения.
Зафиксированы были факты продажи лекарств с истекшим сроком годности, несоблюдения условий хранения-реализации кормов для животных, отсутствия регистрации.
Заместитель главы Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе сообщил, что в этом году планируется проинспектировать все ветеринарные аптеки Грузии. Он подчеркнул, что это служит защите интересов фермеров и владельцев домашних животных, а также попаданию на рынок некачественных ветеринарных препаратов.
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