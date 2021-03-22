

На трассе в Ингушетии Более 500 фур ожидают открытия Военно-Грузинской дороги

22.03.2021 16:04





На участке трассы «Кавказ» в Ингушетии ожидают открытия Военно-Грузинской дороги, которая зарыта из-за погодных условий, более 500 фур.



Руководитель республики Махмуд-Али Калиматов поручил организовать штаб для помощи водителям большегрузнов.



Так, по данным пресс-службы главы и правительства, на круглосуточное дежурство переведены экипажи ГИБДД и бригады центра медицины катастроф, а в районных больницах определены отдельные палаты в случае необходимости.



Кроме этого, на трассе организованы пункты горячего питания, установлены палатки, развернута полевая кухня. Жители Ингушетии каждый день подвозят горячие блюда национальной кухни, продукты и воду.

Кроме того, благотворительные, волонтерские организации, представители тейпов проводят сбор средств в поддержку граждан Узбекистана, Казахстана, Грузии, Турции, оказавшихся в непростой ситуации.

Отметим, что власти Ингушетии будут оказываться помощь вплоть до открытия границы с Грузией.

Напомним, что запрет на движение фур по Военно-Грузинской дороге ввели днем во вторник, ближе к ночи дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





