

Грузия и Азербайджан продолжают управление ресурсами Мтквари

22.03.2021 18:21





По территории Грузии протекает 26 060 рек общей протяженностью 60 000 километров. Мтквари (Кура) - самая крупная из них. Её длина на территории Грузии составляет 351 километр, а общая протяженность в Грузии и Азербайджане - 1364 километра.



Как сообщает UNDP, совместно с "Глобальным экологическим фондом" (GEF) планируется разумное использование водных ресурсов и устойчивое управление ценными ресурсами Мтквари. Проект известен под названием UNDP - GEF Kura II и предусматривает развитие интегрированного управления водными ресурсами (посредством согласованных трансграничных действий и национальных планов для бассейна реки Мтквари). Стратегический план действий по бассейну реки Мтквари был согласован с правительствами Грузии и Азербайджана. Грузия и Азербайджан работают по разделу Мтквари.



Осуществление проекта финансируется "Глобальным экологическим фондом" в размере 5 329 452 долларов. Для проекта также выделили средства правительства Азербайджана и Грузии. Период реализации проекта - 4 года.



Напомним, река Мтквари - самая крупная река Кавказа, которая берет свое начало в Турции на высоте 2742 м, на восточном склоне горы Кызыл-Гиядук. Впадает в Каспийское море на территории Азербайджана. Её длина 1515 км. Площадь бассейна 188 тыс. км².



Мтквари - самая длинная в Азербайджане, её длина составляет 906 км.



Бассейн Мтквари включает в себя: всю территорию Армении, большую часть территории Азербайджана и Грузии, а также часть территории Турции и Ирана.



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