

Оползневые процессы на склоне в Вашлиджвари будут контролироваться специальными системами мониторинга

24.03.2021 12:17





Оползневые процессы на склоне в районе Вашлиджвари будут контролироваться специальными системами мониторинга. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.



Как отметил Каладзе, немецкие инженеры-геологи предлагают мэрии провести наряду с мониторингом работы по укреплению и дренажу. По информации Каладзе, о конкретных мероприятиях станет известно к концу недели.



«Важное решение, которое принято – это то, что на месте должны быть смонтированы специальные системы мониторинга, что даст нам возможность не упустить каких-либо изменений в связи с происходящими там процессами. Кроме того, немецкие инженеры-геологи предлагают наряду с мониторингом осуществить работы по укреплению, дренажные работы. Меры, которые следует предпринять, будут еще больше конкретизированы к концу недели когда у нас уже будут первичные данные исследования, проведенного рабочей группой. Хочу подчеркнуть, что мы контролируем ситуацию, ежедневно наблюдаем за происходящими там событиями. У населения нет никаких причин для паники. Если будет какая-либо такая тема, мы будем первыми, кто предоставит населению полноценную информацию. Со всей ответственностью заявляю, что на данной территории не осуществлялось никаких работ по строительству корпусов и не планируется в будущем», - заявил Каладзе.



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