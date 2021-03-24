

В Зугдиди поезд столкнулся с автомобилем

24.03.2021 14:28





В Зугдиди пассажирский поезд Зугдиди-Тбилиси столкнулся с автомобилем, которым управлял депутат Зугдидского горсовета.



Пострадала молодая женщина. Ее доставили в ближайшую клинику.



На месте мобилизованы сотрудники пожарно-спасательной службы и полиции.





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