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В Зугдиди поезд столкнулся с автомобилем
24.03.2021 14:28
В Зугдиди пассажирский поезд Зугдиди-Тбилиси столкнулся с автомобилем, которым управлял депутат Зугдидского горсовета.
Пострадала молодая женщина. Ее доставили в ближайшую клинику.
На месте мобилизованы сотрудники пожарно-спасательной службы и полиции.
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