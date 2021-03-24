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В Зугдиди поезд столкнулся с автомобилем


24.03.2021   14:28


В Зугдиди пассажирский поезд Зугдиди-Тбилиси столкнулся с автомобилем, которым управлял депутат Зугдидского горсовета.

Пострадала молодая женщина. Ее доставили в ближайшую клинику.

На месте мобилизованы сотрудники пожарно-спасательной службы и полиции.

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