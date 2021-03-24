

Горнолыжный курорт Гудаури остался без электроэнергии

24.03.2021 17:57





Сегодня, 24 марта, на горнолыжном курорте Гудаури целый день нет света. Отключение электроэнергии произошло в 6 часов утра. Как сообщается, по причине аварии в районе Душети.



Как рассказал СОВЕ управляющий несколькими апартаментами в Гудаури Юрий Колпак, энергокомпания Energo-Pro Georgia сделала рассылку о том, что проблему устранят до полудня, впрочем, света нет до сих пор.



«Насколько я слышал пол региона осталось без света, в Пасанаури тоже нет и в близлежащих поселках. Сейчас мы позвонили в Energo-Pro Georgia, они заявили, что работы все еще продолжаются и когда дадут электричество сказать пока не могут. Рестораны готовят, потому что у них есть газ, люди в основном гуляют, пока светло», — рассказал молодой человек.



По его словам, ситуация может осложниться вечером, когда из-за отсутствия света не получится включить отопление.



«Мы находимся в Новом Гудаури, у некоторых хороших гостиниц есть генераторы, но в комплексе RED-CO, например почти нет генераторов. Есть только один в новом, еще недостроенном комплексе. Сотрудники бегают сейчас туда, заряжают телефоны», — рассказал Юрий.





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