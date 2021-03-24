

Представители авиасектора Грузии пока не проходят вакцинацию

24.03.2021 20:55





Сотрудники авиационной сферы должны быть признаны приоритетной категорией в государственных программ вакцинации – таковы рекомендации Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).



По информации Агентства гражданской авиации при министерстве экономики, этот вопрос активно обсуждается в различных ведомственных форматах, однако конкретного решения по этому поводу пока не принято.



«Для министерства экономики важнейшее значение имеет своевременная вакцинация представителей транспортной сферы – как авиационного, так и морского и сухопутного транспорта.



Этот вопрос активно рассматривается в формате различных ведомств, но окончательное решение о приоритетах принимает Координационная комиссия при правительства, которая уже определила приоритеты первых двух этапов вакцинации – на первом этапе, с 15 марта будут вакцинироваться представители сферы здравоохранения, с 25 марта – граждане старше 65 лет.



Лишь после того, как вакцинация на этих направлениях будет завершена, можно будет говорить о новых приоритетах» - говорится в заявлении минэкономики.



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