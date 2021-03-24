|
|
|
Представители авиасектора Грузии пока не проходят вакцинацию
24.03.2021 20:55
Сотрудники авиационной сферы должны быть признаны приоритетной категорией в государственных программ вакцинации – таковы рекомендации Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).
По информации Агентства гражданской авиации при министерстве экономики, этот вопрос активно обсуждается в различных ведомственных форматах, однако конкретного решения по этому поводу пока не принято.
«Для министерства экономики важнейшее значение имеет своевременная вакцинация представителей транспортной сферы – как авиационного, так и морского и сухопутного транспорта.
Этот вопрос активно рассматривается в формате различных ведомств, но окончательное решение о приоритетах принимает Координационная комиссия при правительства, которая уже определила приоритеты первых двух этапов вакцинации – на первом этапе, с 15 марта будут вакцинироваться представители сферы здравоохранения, с 25 марта – граждане старше 65 лет.
Лишь после того, как вакцинация на этих направлениях будет завершена, можно будет говорить о новых приоритетах» - говорится в заявлении минэкономики.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна