Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители авиасектора Грузии пока не проходят вакцинацию


24.03.2021   20:55


Сотрудники авиационной сферы должны быть признаны приоритетной категорией в государственных программ вакцинации – таковы рекомендации Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA).

По информации Агентства гражданской авиации при министерстве экономики, этот вопрос активно обсуждается в различных ведомственных форматах, однако конкретного решения по этому поводу пока не принято.

«Для министерства экономики важнейшее значение имеет своевременная вакцинация представителей транспортной сферы – как авиационного, так и морского и сухопутного транспорта.

Этот вопрос активно рассматривается в формате различных ведомств, но окончательное решение о приоритетах принимает Координационная комиссия при правительства, которая уже определила приоритеты первых двух этапов вакцинации – на первом этапе, с 15 марта будут вакцинироваться представители сферы здравоохранения, с 25 марта – граждане старше 65 лет.

Лишь после того, как вакцинация на этих направлениях будет завершена, можно будет говорить о новых приоритетах» - говорится в заявлении минэкономики.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна