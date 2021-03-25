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29 500 доз вакцины Pfizer будут распределены на 14 тысяч человек
25.03.2021 13:11
По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, 29 500 доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, которые уже находятся в стране, будут распределены в трех больших городах, и вакцинироваться можно будет в 6-ти клиниках. Об этом Тикарадзе сообщила на брифинге, проведенном в администрации правительства.
Как отметила Тикарадзе, для вакцинации по одной клинике выбраны в Батуми и Кутаиси, а также 4 клиники в Тбилиси.
По информации министра, поступившие дозы вакцины Pfizer рассчитаны на 14 тысяч человек.
«Мы долго ожидали вакцину Pfizer и она уже в Грузии. Поступило то количество, какое мы и ждали – 29 500 доз, которыми будут привиты 14 тысяч человек.
Эта вакцина будет распределена в трех городах, в 6-ти клиниках – по одной клинике в Батуми и Кутаиси, и 4 – в Тбилиси. В столице – это клиника Бокерия, Республиканская больница, клиника Amtel и Кавказский медицинский центр; в Батуми – Республиканская больница, в Кутаиси – клиника «Эвекс» им. Цхакая», - заявила Тикарадзе.
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