

29 500 доз вакцины Pfizer будут распределены на 14 тысяч человек

25.03.2021 13:11





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, 29 500 доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, которые уже находятся в стране, будут распределены в трех больших городах, и вакцинироваться можно будет в 6-ти клиниках. Об этом Тикарадзе сообщила на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Как отметила Тикарадзе, для вакцинации по одной клинике выбраны в Батуми и Кутаиси, а также 4 клиники в Тбилиси.



По информации министра, поступившие дозы вакцины Pfizer рассчитаны на 14 тысяч человек.



«Мы долго ожидали вакцину Pfizer и она уже в Грузии. Поступило то количество, какое мы и ждали – 29 500 доз, которыми будут привиты 14 тысяч человек.



Эта вакцина будет распределена в трех городах, в 6-ти клиниках – по одной клинике в Батуми и Кутаиси, и 4 – в Тбилиси. В столице – это клиника Бокерия, Республиканская больница, клиника Amtel и Кавказский медицинский центр; в Батуми – Республиканская больница, в Кутаиси – клиника «Эвекс» им. Цхакая», - заявила Тикарадзе.



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