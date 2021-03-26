

Выводы Национального бюро экспертизы им. Самхараули по оползню в Вашлиджвари

26.03.2021 14:38





По данным Национального бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули касательно оползня Вашлиджвари, существует высокая вероятность того, что оползень будет двигаться в направлении дороги и при этом возникнут трещины.

Заключение бюро датировано 17 марта, однако обнародовано оно было после того, как вчера, 25 марта, Мэрия Тбилиси опубликовала документацию по упрощенной закупке. Руководство муниципалитета планирует потратить 7 миллионов лари на исследование и проектирование мероприятий по инженерной защите от оползня.



В заключении экспертизы сказано, что на склоне, прилегающем к улице Мачавариани, в скальных породах развился сильный скальный оползневый процесс.



«Средняя ширина оползня — 100 метров, длина тела оползня — 200 метров от дуги главной ступени до улицы Мачавариани (до автомобильной дороги), при визуальном наблюдении разломы являются открытыми, на поверхности их ширина раскрытия варьируется от 0,5 м до 1,5 м.



Высока вероятность того, что дальнейшее движение тела оползня в направлении трассы приведет к появлению новых оползневых трещин и ступеней. [Оползень во время движения распадается на ступени]



В ходе нескольких посещений обследованной территории визуальные наблюдения показали, что оползневой процесс находится в активной динамике (динамика заметна даже в короткий период — двое суток), что в данной ситуации необратимо и естественной стабилизации склона не ожидается», — указано в документ о 17 марта.



Автор заключения Мирза Месхи говорит, что с учетом этих обстоятельств необходимо:



• Немедленно прекратить движение всех видов транспорта на соответствующем участке дороги, соединяющей Вашлиджвари и плато Нуцубидзе (улица М. Мачавариани).



• Постоянный мониторинг (наблюдение) оползневого процесса по соответствующей методике.



• Планировать и реализовывать соответствующие меры, необходимые для стабилизации процесса оползня, включая проектирование и устройство различных типов защитных инженерных сооружений на основе соответствующих исследований и расчетов.



• Мерой по стабилизации оползневого процесса можно рассматривать демонтаж и удаление оползневой массы в динамике, устройство железобетонных подпорных стен, рекультивация оползня цементом, устройство желобов с анкерами в зоне износа горных пород и др.



«Формирование оползневых процессов на исследуемом участке связано с нарушением равновесия его гравитационно наклонных пород, что может быть связано как с естественными, так и с техногенными факторами: наклон склона с обнажением склона и наклон его поверхности), за счет увеличения динамических нагрузок на склон, а также инженерных работ, проводимых в районе оползневого процесса в разные периоды, и других факторов », — говорится в документе.



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