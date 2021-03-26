|
|
|
Число желающих пройти вакцинацию в Грузии превысило 11000 человек
26.03.2021 15:07
По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по состоянию на 14:00 26 марта в Грузии от коронавируса вакцинированы 4344 человека.
Кроме того, на вакцинацию зарегистрировано 11 273 человека.
В Грузии доступны два типа вакцин: Oxford-AstraZeneca (43 200 доз) и Pfizer- BioNTech (29 250 доз).
Наряду с медработниками вакцина доступна и гражданам старше 65 лет.
Желающие сделать прививку от коронавируса могут зарегистрироваться на специальном сайте booking.moh.gov.ge.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна