

Число желающих пройти вакцинацию в Грузии превысило 11000 человек

26.03.2021 15:07





По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, по состоянию на 14:00 26 марта в Грузии от коронавируса вакцинированы 4344 человека.



Кроме того, на вакцинацию зарегистрировано 11 273 человека.



В Грузии доступны два типа вакцин: Oxford-AstraZeneca (43 200 доз) и Pfizer- BioNTech (29 250 доз).



Наряду с медработниками вакцина доступна и гражданам старше 65 лет.



Желающие сделать прививку от коронавируса могут зарегистрироваться на специальном сайте booking.moh.gov.ge.



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