

Грузинский дзюдоист стал золотым призером турнира Grand Slam

26.03.2021 19:35





Грузинский дзюдоист Темур Нозадзе стал золотым призером престижного международного турнира по дзюдо серии Grand Slam (Большой шлем).



В финальной схватке узбекский дзюдоист применил запрещенный прием, в результате золотая медаль досталась грузинскому спортсмену.



Турнир по дзюдо серии Grand Slam стартовал в столице Грузии сегодня 26 марта и завершится 28 марта.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





