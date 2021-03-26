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Грузинский дзюдоист стал золотым призером турнира Grand Slam
26.03.2021 19:35
Грузинский дзюдоист Темур Нозадзе стал золотым призером престижного международного турнира по дзюдо серии Grand Slam (Большой шлем).
В финальной схватке узбекский дзюдоист применил запрещенный прием, в результате золотая медаль досталась грузинскому спортсмену.
Турнир по дзюдо серии Grand Slam стартовал в столице Грузии сегодня 26 марта и завершится 28 марта.
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