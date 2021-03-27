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Грузия выпустила коллекционные монеты в честь Олимпиады в Токио


27.03.2021   14:36


Национальный банк Грузии (НБГ) выпустил серебряную коллекционную монету номиналом пять лари (около 1,8 долларов), посвященную XXXII летним Олимпийским Играм в Токио.

Автором дизайна монет является Ива Янезашвили. Эскиз выбрали путем открытого конкурса. Отчеканили монеты на Королевском монетном дворе Нидерландов.

Главная композиция аверса – стилизованное графическое изображение главной олимпийской арены Токио. Внутри арены – развевающийся флаг Грузии. В центральной правой части монеты изображен логотип Национального олимпийского комитета Грузии. Под изображением также есть две надписи по дуге круга: «Национальная олимпийская сборная Грузии» и «летние Олимпийские Игры» («ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები»).

На реверсе коллекционной монеты изображена беговая дорожка стадиона. Также на реверс нанесены надписи «5 лари», «Летние Олимпийские Игры в Японии» на грузинском и английском языках. Самая необычная деталь здесь – скрытое изображение с надписями «2020» и «2021». Они меняются наклоне монеты под разными углами.

Монеты поступят в продажу с 1 апреля и будут продаваться в течение пяти дней. Приобрести их можно онлайн, а также в кассовом центре Национального банка Грузии (Кахетинское шоссе 72, Тбилиси) и в Музее денег Национального банка Грузии (ул. Шота Руставели 10, Кварели).

Стоимость серебряной монеты (вес 15,5 грамма) составляет 80 лари.

«Олимпийская история грузинского спорта восходит к пятидесятым годам ХХ века. Учитывая результаты, достигнутые спортсменами на Олимпийских играх прошлых лет и на крупных международных соревнованиях, мы надеемся, что представители Грузии добьются успеха и на следующих Олимпийских играх», — говорится в сообщении НБГ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они пройдут в период с 23 июля по 8 августа. Название мероприятия не изменилось – «Токио 2020».

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