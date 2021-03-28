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Движение через Верхний Ларс полностью восстановлено
28.03.2021 19:07
Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, свободно. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Минрегиоразвития Грузии.
Из-за опасности схода лавин два дня назад участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт. Накануне там удалось восстановить передвижение легковых автомобилей. Сегодня после обеда там начали пропускать и большегрузы.
Автомобили будут проезжать участки Млета-Гудаури и Гудаури-Коби в безостановочном режиме. Движение на отрезке Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.
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