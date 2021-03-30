

Батумский Горсовет снял с повестки дня вопрос об отчуждении части пляжа на территории бульвара

30.03.2021 14:36





Батумский Городской Совет [Сакребуло] снял с повестки дня вопрос об отчуждении части пляжа прилегающего к территории Батумского бульвара.



Компания «Batumi Tower», владеющая отелем «Le Meridien», намеревалась взять в аренду территорию пляжа на срок не менее 15 лет.



«Десятый вопрос должен быть временно снят и обсужден, тогда когда план развития бульвара будет представлен на утверждение Горсовета», — сказал председатель Батумского Городского Совета Сулико Тебидзе.



Этому решению предшествовало заявление директора Батумского бульвара Ираклия Чинчарадзе о том, что в ближайшее время будет готов план развития бульвара и вопрос данный должен обсуждаться после этого.



Директор бульвара также заявил, что он против отчуждения пляжей, бульвар — общественное место и должен быть доступен для всех.



«Я против передачи пляжей в частную собственность» — сказал директор Батумского бульвара.



С утра у Батумского Городского Совета было шумно, так как противники передачи пляжа в аренду пришли к зданию Совета, что бы выразить свое недовольство по этому вопросу.



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