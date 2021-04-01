

Мужчина пытавшийся сжечь девушку приговорен к лишению свободы

01.04.2021 18:14





Мужчина, который поджег свою бывшую девушку, приговорен судом к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



По информации ведомства, суд признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.



«В результате расследования, проведенного Министерством внутренних дел, из доказательств, изученных стороной обвинения в суде, установлено, что 30 июня 2020 года Ш.Г. Получив отказ от С.Ш., оскорбил ее словесно и физически, после чего облил бензином и поджег.



Обвиняемый скрылся с места происшествия, а присутствующие на месте граждане помогли С.Ш. избежать сожжения. В результате надлежащего медицинского вмешательства девушку удалось спасти.



Правоохранители задержали Ш.Г. Он был арестован в тот же день», — говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, обвиняемый будет отбывать наказание после принудительного лечения.





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