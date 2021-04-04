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Хакеры выложили в Интернет персональные данные более 533 миллионов пользователей Facebook


04.04.2021   10:53


Хакеры украли персональные данные более 533 миллионов пользователей Facebook и распространили их в Интернете. Согласно публикации издания therecord, это данные граждан 106 стран мира, включая 32 миллионов граждан США, 11 миллионов британских пользователей, 6 миллионов граждан Индии и 95 193 пользователей из Грузии.

По имеющимся данным, в свободный доступ выложены биографии пользователей Facebook, даты рождения, номера телефонов и т. д.

Компания «Facebook» заявляет, что хакеры украли эту информацию два года назад, воспользовавшись уязвимостью, связанной с безопасностью социальной сети.

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