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Хакеры выложили в Интернет персональные данные более 533 миллионов пользователей Facebook
04.04.2021 10:53
Хакеры украли персональные данные более 533 миллионов пользователей Facebook и распространили их в Интернете. Согласно публикации издания therecord, это данные граждан 106 стран мира, включая 32 миллионов граждан США, 11 миллионов британских пользователей, 6 миллионов граждан Индии и 95 193 пользователей из Грузии.
По имеющимся данным, в свободный доступ выложены биографии пользователей Facebook, даты рождения, номера телефонов и т. д.
Компания «Facebook» заявляет, что хакеры украли эту информацию два года назад, воспользовавшись уязвимостью, связанной с безопасностью социальной сети.
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