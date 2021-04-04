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Один человек погиб в результате взрыва в квартире в пригородном посёлке Тбилиси Лило
04.04.2021 15:22
В результате взрыва газа в квартире в пригородном посёлке Тбилиси Лило погибла женщина средних лет.
Взрыв произошел на четвертом этаже восьмиэтажного дома по улице Тенгиза Руруа. Спасатели проводят эвакуацию граждан, живущих в подъезде.
Как сообщили Первому каналу Грузии в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, в ближайшее время соответствующие службы мэрии должны начать оценку устойчивости здания.
На месте мобилизована пожарно-спасательная служба.
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