

В Гурии в результате ДТП погибла женщина, ее дети доставлены в больницу

05.04.2021 13:27





В результате ДТП в Озургети (край Гурия) погибла женщина, во время аварии она находилась в автомобиле со своими детьми.



Как сообщили Netgazeti в службе Cкорой помощи, дети получили травмы различных частей тела, и они доставлены в клинику.



В МВД Грузии сообщили Netgazeti, что расследование инцидента возбуждено по статье 276 ч. 6 УК Грузии («Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель двух и более людей»).



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