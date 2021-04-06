

Верхний Ларс открыт: из Грузии в Россию пропускают грузовики

06.04.2021 14:10





Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, отрыта для всех видов транспорта, сообщает сегодня департамент автомобильных дорог Грузии.



Накануне запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Дорога была открыта после проведения очистительных работ.



По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили дивгаются только через лавинозащитные тоннели.



Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.



Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП «Казбеги»-«Верхний Ларс» – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.



Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.



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