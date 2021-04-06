|
|
|
Верхний Ларс открыт: из Грузии в Россию пропускают грузовики
06.04.2021 14:10
Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, отрыта для всех видов транспорта, сообщает сегодня департамент автомобильных дорог Грузии.
Накануне запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Дорога была открыта после проведения очистительных работ.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили дивгаются только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП «Казбеги»-«Верхний Ларс» – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна