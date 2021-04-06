

Что известно о китайской вакцине SinoPharm?

06.04.2021 18:33





Грузия приобрела 100,000 доз вакцины китайского производства SinoPharm. Такое же количество доз правительство КНР передало Грузии безвозмездно.



Что на данный момент известно о вакцине SinoPharm?



Традиционная технология



Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или убитая вакцина), она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.



В отличие от Pfizer, Moderna и Sputnik V вакцина SinoPharm создана на основе старого традиционного метода. Однако, инактивированные вакцины, как правило, обеспечивают не самый сильный иммунитет, из-за чего время от времени может потребоваться дополнительная доза (т.н Booster Shoots).



В случае SinoPharm нужно сделать две дозы вакцины, в интервале 21 и 28 дня. Хранить вакцину нужно в условиях двух от восьми градусов, что существенно упрощает транспортировку и логистику.



Как заявляют в КНР, у вакцин SinoPharm и SinoVac (созданной тем же методом) нет серьезных побочных эффектов.



Самые распространенные побочные эффекты — температура, зуд и покраснение места укола. По сообщению Минздрава Египта, среди потенциальных побочных эффектов боль в месте укола и зуд, головная боль и температура, тошнота, диарея и аллергия, боль в мышцах и суставах и сонливость.



По заявлению ведомства, эти симптомы в основном проходят сами и не требуют лечения.

Эффективность вакцины



Детальных данных об эффективности вакцины нет, но согласно промежуточному отчету Института и дочерней компании SinoPharm China National Biotech Group (CNBG), она показала эффективность на 79,34%.



В ОАЭ, где в декабре начали кампанию агрессивной вакцинации, небольшое количество, привившихся вакциной SinoPharm вызвали для вакцинирования третьей дозой. Это произошло после того, как тест на антигены выявил, что иммунитет у них был выработан недостаточно.



Что касается вакцины SinoVac, то в Бразилииона она показала разный уровень эффективности — от 50,65% до 83,5%.



Авторизация



Вакциной SinoPharm во всем мире уже привиты до 40 млн. человек. Помимо Китая она используется в ОАЭ, Сербии, Венгрии, Бахрейне, Египте, Пакистане, Сингапуре, Индонезии, Тайланде и в странах Южной Америки.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится на стадии оценки китайских вакцин SinoPharm/SinoVac. Организация планирует сообщить о своем решении по вакцине во второй половине апреля.



Стоимость



По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, государство заплатило за китайскую вакцину больше, чем за вакцины Pfizer или AstraZeneca. По его словам, одна доза SinoPharm обошлась в 18-20 долларов.



«Цены на вакцины разные для разных стран. AstraZeneca, если не ошибаюсь, мы покупали через Ковакс за 4-5 долларов. Мы купили Pfizer за 11-12 долларов, а китайская вакцина Sinopharm дороже и стоит где-то 18-20 долларов. В целом на мировом рынке существует огромный дефицит вакцин, и выбрать по цене непросто», — сказал Гамкрелидзе.



На данный момент вакцинироваться от ковида в Грузии могут лишь медики и граждане старше 55 лет. В стране применяют вакцины AstraZeneca и Pfizer. Список имеющих возможность пройти регистрацию на вакцинацию периодически расширяется.





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