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В США утвердили лекарство от болезни Альцгеймера
07.06.2021 22:33
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) утвердило лекарство от болезни Альцгеймера.
Медикамент под названием Aduhelm производства компании Biogen борется с первопричинами болезни Альцгеймера, а не с её симптомами.
Препарат действует на амилоид — белок, образующий в мозгу людей с болезнью Альцгеймера патологическое соединение, которое может повреждать клетки и вызывать слабоумие.
По сообщению BBC, от болезни Альцгеймера во всем мире страдают более 30 миллионов человек, большинство из которых старше 65 лет.
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