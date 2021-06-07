

В США утвердили лекарство от болезни Альцгеймера

07.06.2021 22:33





Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) утвердило лекарство от болезни Альцгеймера.



Медикамент под названием Aduhelm производства компании Biogen борется с первопричинами болезни Альцгеймера, а не с её симптомами.



Препарат действует на амилоид — белок, образующий в мозгу людей с болезнью Альцгеймера патологическое соединение, которое может повреждать клетки и вызывать слабоумие.



По сообщению BBC, от болезни Альцгеймера во всем мире страдают более 30 миллионов человек, большинство из которых старше 65 лет.





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