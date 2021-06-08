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В июне Грузия получит до 43 000 доз вакцины AstraZeneca
08.06.2021 13:36
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что в июне страна получит дополнительные дозы препарата AstraZeneca.
По её словам, у них нет конкретной информации о сроках и дозах других вакцин.
«Мы ожидаем дополнительные 43 000 доз AstraZeneca в июне, которые будут получены от платформы «Ковакс».
Что касается условий поставок и остальных доз вакцин, как только у нас будет конкретная информация, мы поделимся с общественностью», — заявила Тамар Габуния.
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