

Здание МВД Грузии частично будет питаться от солнечных батареи

08.06.2021 13:49

Спутник-Грузия



У МВД Грузии собственная солнечная электростанция – она размещена на автостоянке у главного здания в Тбилиси, сообщает ведомство.



Как сообщается на сайте министерства, солнечные батареи позволят ведомству сэкономить 23% расходов на электроэнергию.



В открытии станции приняли участие заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Бутхузи и посол Литовской Республики Андрюс Калиндра.



"Одним из приоритетов МВД является снижение административных расходов. Следовательно, устаревшие типы ламп в зданиях постепенно заменяются современными, энергоэффективными лампами, а инфраструктурные проекты реализуются таким образом, чтобы свести к минимуму потребление электроэнергии и газа", – говорится в заявлении.



Проект солнечной электростанции софинансировало министерство охраны окружающей среды Литвы в рамках Программы климатических изменений, а работы выполнила литовская компания "Saulės grąža".



Координировали проект Департамент международных отношений и Департамент логистики Министерства внутренних дел Грузии.



Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Работа в этом направлении ведется и в Грузии. В частности, в стране уже построена ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт в Гори (Восточная Грузия).



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