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В Кавказском университете в Турции будут преподавать грузинский язык и литературу
09.06.2021 10:57
Кавказскому университету турецкого города Карс выдано разрешение на прием студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы, написал на собственной странице в Facebook посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
"Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. Совместными усилиями посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение на прием студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете города Карс", – пишет Джанджгава.
По его словам, в этом году на этом факультете будут учиться несколько десятков первокурсников.
"Желаю успехов этому университету, преподавателям грузинского языка и литературы и будущим студентам", – написал посол Грузии.
Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.
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