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Российская туристка выпала из окна пятого этажа в Батуми


10.06.2021   10:42


В Батуми с пятого этажа жилого дома "Магнолия" выпала российская туристка, сообщает телеканал "Рустави 2".

Очевидцы утверждают, что женщина выжила после падения. Ее госпитализировали на скорой помощи с многочисленными переломами.

Пострадавшая находится в состоянии алкогольного опьянения. Точные причины инцидента неизвестны.

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