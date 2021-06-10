

Российская туристка выпала из окна пятого этажа в Батуми

10.06.2021 10:42





В Батуми с пятого этажа жилого дома "Магнолия" выпала российская туристка, сообщает телеканал "Рустави 2".



Очевидцы утверждают, что женщина выжила после падения. Ее госпитализировали на скорой помощи с многочисленными переломами.



Пострадавшая находится в состоянии алкогольного опьянения. Точные причины инцидента неизвестны.



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