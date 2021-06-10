

МВД Грузии выявило 411 фактов нарушения ковид-регуляций

10.06.2021 11:16





В результате осуществленного правоохранителями мониторинга за последние 24 часа в масштабе Грузии выявлено 411 фактов нарушения регуляций, действующих в рамках введенных ограничений.



По информации МВД Грузии, среди оштрафованных есть граждане, которые нарушили установленное ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00 утра.



«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел, в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране, оперативно реагируют на все факты правонарушений.



В результате осуществленного правоохранителями мониторинга за последние 24 часа в масштабе всей страны выявлено 411 фактов нарушения регуляций, действующих в рамках введенных ограничений.



В соответствии со статьей 42(10) Кодекса об административных правонарушениях полицией оштрафованы 53 физических лица. Среди оштрафованных есть граждане, которые нарушили установленное ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00 утра.



Кроме того за последние 24 часа по факту нарушения правил ношения маски в соответствии со статьей 42(11) оштрафованы 267 физических лиц, а также выявлен 91 факт повторного нарушения правил ношения маски.



МВД вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры.



Нарушение правил ношения маски влечет административную ответственность и в соответствии со статьей 42(11) штрафование физических лиц на 20 лари. Повторное же нарушение правил ношение маски предполагает штрафование на 40 лари.



Нарушение правил изоляции или карантина влечет административную ответственность и в соответствии со статьей 42(10) штрафование физических лиц на 2 000 лари, а юридических лиц – на 10 000 лари. Повторное же нарушение предполагает уголовную ответственность.



Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. МВД призывает граждан проявлять высокую общественную ответственность и подчиняться существующим регуляциям», - говорится в информации.



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