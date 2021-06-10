Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Возле здания Верховного Совета Аджарии ранен мужчина


10.06.2021   13:54


В Батуми возле здания Верховного Совета Аджарии холодным оружием был ранен 40-летний мужчина. Ранение нанесено в область живота.

Пострадавшего доставили в клинику. По словам врачей, пациент находится в сознании.

По словам очевидцев, предположительно раненый является сотрудником страховой компании «Ирао», филиал которой находится напротив Верховного Совета Аджарии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна