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Возле здания Верховного Совета Аджарии ранен мужчина
10.06.2021 13:54
В Батуми возле здания Верховного Совета Аджарии холодным оружием был ранен 40-летний мужчина. Ранение нанесено в область живота.
Пострадавшего доставили в клинику. По словам врачей, пациент находится в сознании.
По словам очевидцев, предположительно раненый является сотрудником страховой компании «Ирао», филиал которой находится напротив Верховного Совета Аджарии.
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