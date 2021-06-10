

Возле здания Верховного Совета Аджарии ранен мужчина

10.06.2021 13:54





В Батуми возле здания Верховного Совета Аджарии холодным оружием был ранен 40-летний мужчина. Ранение нанесено в область живота.



Пострадавшего доставили в клинику. По словам врачей, пациент находится в сознании.



По словам очевидцев, предположительно раненый является сотрудником страховой компании «Ирао», филиал которой находится напротив Верховного Совета Аджарии.



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