

Арестован обвиняемый в съемке и распространении кадров интимных отношений

10.06.2021 14:57





Сотрудники Департамента полиции Квемо Картли районного управления Марнеули по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни задержали З.Г., 1971 года рождения. Об этом сообщает МВД.



Преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



«Следствие установило, что обвиняемый незаконно, тайно сделал видео и фото интимных отношений со своей знакомой, после чего также незаконно распространил материал. По факту неприкосновенности частной жизни возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении МВД.





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