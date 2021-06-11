

В Квариати спасатели нашли в море тело молодого мужчины

11.06.2021 11:03





В Квариати спасатели нашли в море тело молодого мужчины. По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, 4 июня в Центр управления общественной безопасностью «112» МВД поступила информация о молодом мужчине, пропавшем на территории Квариати. Как сообщил инициатор, гражданин вошел в море, после чего его след для сопровождающих потерялся и возникла необходимость в помощи спасателей.



По их словам, сотрудники службы в кратчайшие сроки прибыли на место на специальных плавсредствах и приступили к активным поисково-спасательным работам. В Квариати направились группы водолазов и спасательный катер. Мониторинг береговой линии велся живой силой. В ходе поисково-спасательной операции активно использовался дрон Службы управления чрезвычайными ситуациями.



По информации ведомства, в результате непрерывной поисково-спасательной операции, продолжавшейся несколько дней, обнаружено тело мужчины, которое уже доставлено на берег и опознано членом семьи.



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