

Незаконная вырубка леса – сотрудник Минсельхоза Грузии задержан за взятку

11.06.2021 13:24





Сотрудник министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии задержан по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Задержанный является начальником отдела патрулирования и быстрого реагирования регионального отделения Департамента экологического надзора Минсельхоза. По данным СГБ, чиновник покровительствовал лицам, причастным к систематической незаконной добыче и транспортировке древесины.



Используя свое служебное положение, чиновник обеспечивал беспрепятственную перевозку древесины без какой-либо сопроводительной документации. За каждый такой рейс в качестве взятки он получал по 300 лари.



Задержание государственного служащего произвели сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ. Следствие продолжается по части 1 статьи 338 УК Грузии. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.



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