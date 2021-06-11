|
|
|
Незаконная вырубка леса – сотрудник Минсельхоза Грузии задержан за взятку
11.06.2021 13:24
Сотрудник министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии задержан по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Задержанный является начальником отдела патрулирования и быстрого реагирования регионального отделения Департамента экологического надзора Минсельхоза. По данным СГБ, чиновник покровительствовал лицам, причастным к систематической незаконной добыче и транспортировке древесины.
Используя свое служебное положение, чиновник обеспечивал беспрепятственную перевозку древесины без какой-либо сопроводительной документации. За каждый такой рейс в качестве взятки он получал по 300 лари.
Задержание государственного служащего произвели сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ. Следствие продолжается по части 1 статьи 338 УК Грузии. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна