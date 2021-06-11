Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Незаконная вырубка леса – сотрудник Минсельхоза Грузии задержан за взятку


11.06.2021   13:24


Сотрудник министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Грузии задержан по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Задержанный является начальником отдела патрулирования и быстрого реагирования регионального отделения Департамента экологического надзора Минсельхоза. По данным СГБ, чиновник покровительствовал лицам, причастным к систематической незаконной добыче и транспортировке древесины.

Используя свое служебное положение, чиновник обеспечивал беспрепятственную перевозку древесины без какой-либо сопроводительной документации. За каждый такой рейс в качестве взятки он получал по 300 лари.

Задержание государственного служащего произвели сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ. Следствие продолжается по части 1 статьи 338 УК Грузии. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна