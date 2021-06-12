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Восемь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Тбилиси
12.06.2021 17:49
По информации Министерства внутренних дел Грузии, во время аварии во дворе клиники New Hospitals на улице Крцанисской пострадали 8 человек и один погиб.
Как сообщают в МВД, расследование ведется по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
Грузовик, груженный стройматериалами слетел во двор New Hospitals и повлек за собой несколько машин. Пострадавшие переведены в клинику.
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