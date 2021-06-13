

По обвинению в краже техники из тбилисского магазина iPlus задержали подростка

13.06.2021 16:00





Полицейские задержали 17-летнего подростка по обвинению в совершении магазинной кражи в Тбилиси. Об этом сообщили в МВД Грузии.



Следствие установило, что 11 июня, разбив витрину, он проник в магазин электроники и цифровой техники iPlus на проспекте Чавчавадзе. Злоумышленник забрал несколько мобильных телефонов и скрылся с места.



На следующий день подростка задержали в качестве обвиняемого в регионе Шида-Картли. Несколько украденных телефонов полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств.



Кража произошла на рассвете, сразу после окончания «комендантского часа». По данным администрации магазина, стоимость украденной техники составила около 100 тысяч лари.



На записях с камер видеонаблюдения видно двух человек, один из которых разбивает стеклянную дверь. В МВД не уточняют, были ли у обвиняемого сообщники или же он действовал в одиночку.



Расследование дела продолжается по подпунктам «а» и «б» части 2 статьи 177 УК Грузии – кража путем проникновения в помещение или иное хранилище, повлекшая значительный ущерб. Задержанному грозит от трех до пяти лет тюрьмы.



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