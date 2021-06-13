

В Грузии совершено ограбление магазина сети «SPAR»

13.06.2021 22:29





В Грузии в совершено ограбление в одном из магазинов торговой сети «SPAR» расположенном в городе Кутаиси. Инцидент произошел поздно ночью.



Как сообщили в МВД Грузии, начато расследование по статье 177 УК Грузии, которая предусматривает совершение преступления против собственности — кражу. Как сказано в сообщении ведомства, продолжаются следственные мероприятия, на данный момент по делу никто не задержан.



В интервью телеканалу «Mtavari Arkhi» сотрудник магазина рассказал, что грабители похитили сигареты и сладости.



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