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В Грузии совершено ограбление магазина сети «SPAR»
13.06.2021 22:29
В Грузии в совершено ограбление в одном из магазинов торговой сети «SPAR» расположенном в городе Кутаиси. Инцидент произошел поздно ночью.
Как сообщили в МВД Грузии, начато расследование по статье 177 УК Грузии, которая предусматривает совершение преступления против собственности — кражу. Как сказано в сообщении ведомства, продолжаются следственные мероприятия, на данный момент по делу никто не задержан.
В интервью телеканалу «Mtavari Arkhi» сотрудник магазина рассказал, что грабители похитили сигареты и сладости.
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