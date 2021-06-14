

В «Государственной электросистеме» Грузии пояснили причины аварийного отключения света

14.06.2021 17:51





Аварийное отключение произошло на линии электропередач «Имерети» и на Ингури ГЭС. Так в «Государственной электросистеме» Грузии пояснили причины аварийного отключения электроэнергии – свет в течение часа — с 14:00 до 15:00 не получала половина абонентов в Тбилиси и в ряде регионов.



«Сегодня, 14 июня в 14:00 аварийно отключилась 500 кВ линия электропередач «Имерети» гидроэлектростанция Ингури ГЭС, из-за чего подача электроэнергии была ограничена большей части населения Грузии. Проводятся работы по ликвидации аварии.



«Грузинской государственная электросистема приносит извинения потребителям из-за указанных неполадок», – сказано в сообщении организации.



По словам генерального директора Ингури ГЭС Левана Мебония, один из четырех аварийно отключившихся на станции агрегатов уже запущен.



Мебония подтвердил, что отключилась 500 кВ ЛЭП, которая соединяет Ингури ГЭС с подстанцией в Зестафони, соответственно, отключились и агрегаты.



«На данном этапе один агрегат уже запущен. Ведутся работы для подключения остальный», — сообщил Мебония.



По словам гендиректора ГЭС, причины аварии пока неизвестны.



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