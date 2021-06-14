|
|
|
В Novavax заявляют, что их ковид-вакцина эффективна на 90%
14.06.2021 19:51
В компании Novavax, заявляют, что производимая ими ковид-вакцина эффективна на 90,4%. Заявление было сделано после оглашения результатов третьей фазы клинических тестирований, в которых приняли участие 30,000 человек из США и Мексики.
По данным компании, в случае введения двух доз вакцины препарат на 100% защищает от умеренных и тяжелых заболеваний и на 93% эффективны против некоторых штаммов вируса.
Как пишет CNBC, в третьем квартале 2021 года компания намерена обратиться к регулирующим органам США за авторизацией вакцины.
Издание также отмечает, что из-за избытка вакцин в стране, правительство США может передать вакцины другим странам.
Что касается исследований, то в компании утверждают, что среди 29,960 участников ковид подтвердился у 77 человек, 63 из которых получали плацебо. Остальные 14 были привиты двумя дозами. Соответственно, эффективность составила 90,4%.
По заявлению компании, вакцину характеризуют легкие побочные эффекты — головная и мышечная боль, слабость и боль в месте инъекции, которая продолжается два-три дня.
Если Администрация по надзору за медикаментами одобрит применение Novavax, она станет четвертой разрешенной вакциной в США после Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна