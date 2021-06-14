

В Novavax заявляют, что их ковид-вакцина эффективна на 90%

14.06.2021 19:51





В компании Novavax, заявляют, что производимая ими ковид-вакцина эффективна на 90,4%. Заявление было сделано после оглашения результатов третьей фазы клинических тестирований, в которых приняли участие 30,000 человек из США и Мексики.



По данным компании, в случае введения двух доз вакцины препарат на 100% защищает от умеренных и тяжелых заболеваний и на 93% эффективны против некоторых штаммов вируса.



Как пишет CNBC, в третьем квартале 2021 года компания намерена обратиться к регулирующим органам США за авторизацией вакцины.



Издание также отмечает, что из-за избытка вакцин в стране, правительство США может передать вакцины другим странам.



Что касается исследований, то в компании утверждают, что среди 29,960 участников ковид подтвердился у 77 человек, 63 из которых получали плацебо. Остальные 14 были привиты двумя дозами. Соответственно, эффективность составила 90,4%.



По заявлению компании, вакцину характеризуют легкие побочные эффекты — головная и мышечная боль, слабость и боль в месте инъекции, которая продолжается два-три дня.



Если Администрация по надзору за медикаментами одобрит применение Novavax, она станет четвертой разрешенной вакциной в США после Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.



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