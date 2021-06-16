|
|
|
Первый биосферный заповедник создан в Дедоплис-Цкаро при поддержке ЕС
16.06.2021 18:04
10 июня в рамках празднования Международного дня биоразнообразия в грузинском регионе Кахети открылись Туристический информационный центр биосферного заповедника и башня для наблюдения за птицами.
Оба объекта были построены в рамках проекта ЕС «Создание биосферного заповедника Вашловани в регионе Кахети в качестве модели для инклюзивного и устойчивого роста». Проект осуществляет муниципалитет Дедоплис-Цкаро в партнерстве с региональным экологическим центром «REC Caucasus» и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
В муниципалитете Дедоплис-Цкаро расположен охраняемый национальный парк Вашловани. В недавно созданном около парка биосферном заповеднике меньше ограничений и, следовательно, больше возможностей для различной хозяйственной деятельности. Новый статус территории позволит местным жителям оберегать окружающую среду, одновременно занимаясь экологически безопасным бизнесом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна