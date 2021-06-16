Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Первый биосферный заповедник создан в Дедоплис-Цкаро при поддержке ЕС


16.06.2021   18:04


10 июня в рамках празднования Международного дня биоразнообразия в грузинском регионе Кахети открылись Туристический информационный центр биосферного заповедника и башня для наблюдения за птицами.

Оба объекта были построены в рамках проекта ЕС «Создание биосферного заповедника Вашловани в регионе Кахети в качестве модели для инклюзивного и устойчивого роста». Проект осуществляет муниципалитет Дедоплис-Цкаро в партнерстве с региональным экологическим центром «REC Caucasus» и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В муниципалитете Дедоплис-Цкаро расположен охраняемый национальный парк Вашловани. В недавно созданном около парка биосферном заповеднике меньше ограничений и, следовательно, больше возможностей для различной хозяйственной деятельности. Новый статус территории позволит местным жителям оберегать окружающую среду, одновременно занимаясь экологически безопасным бизнесом.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна