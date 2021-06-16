

Первый биосферный заповедник создан в Дедоплис-Цкаро при поддержке ЕС

16.06.2021 18:04





10 июня в рамках празднования Международного дня биоразнообразия в грузинском регионе Кахети открылись Туристический информационный центр биосферного заповедника и башня для наблюдения за птицами.



Оба объекта были построены в рамках проекта ЕС «Создание биосферного заповедника Вашловани в регионе Кахети в качестве модели для инклюзивного и устойчивого роста». Проект осуществляет муниципалитет Дедоплис-Цкаро в партнерстве с региональным экологическим центром «REC Caucasus» и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



В муниципалитете Дедоплис-Цкаро расположен охраняемый национальный парк Вашловани. В недавно созданном около парка биосферном заповеднике меньше ограничений и, следовательно, больше возможностей для различной хозяйственной деятельности. Новый статус территории позволит местным жителям оберегать окружающую среду, одновременно занимаясь экологически безопасным бизнесом.



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