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В Тбилиси мужчина выпал с 4-го этажа участка полиции
17.06.2021 12:46
В Тбилиси 46-летний мужчина серьезно пострадал после падения с балкона полицейского участка. Случай произошел вечером 16 июня на проспекте Церетели.
По данным телеканала «Мтавари», мужчина явился в отделение для подписания запретительного ордера.
Согласно сообщению, поступившему в Службу государственного инспектора, гражданин выпрыгнул с балкона четвертого этажа административного здания 4-го управления полицейского департамента Дидубе-Чугурети.
Пострадавший был доставлен в «Немецкий госпиталь», где ему провели неотложную операцию. Со ссылкой на врачей Первый канал передает, что его состояние крайне тяжелое.
«У мужчины множественные травмы и травматический шок, закрытая травма грудной клетки, множественные переломы ребер, переломы лучевой и локтевой костей. Пациент находится на искусственном дыхании. Общее состояние крайне тяжелое», – сказала заведующая отделением неотложной помощи клиники Нана Чхиквадзе.
«Новости-Грузия» пишет, что служба государственного инспектора начала расследование предполагаемого факта служебной халатности со стороны отдельных сотрудников МВД, что повлекло тяжкие последствия – часть 2 статьи 342 УК Грузии, что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
В Службе заявляют, что следственные действия по делу проводятся в интенсивном режиме. Государственная инспекция обещает провести все необходимые процессуальные мероприятия для обеспечения эффективного расследования.
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