

С 2019 по июнь 2021 года в Грузии при исполнении служебных обязанностей погибли 90 человек

17.06.2021 12:49





С 2019 по 4 июня 2021 года в Грузии при исполнении служебных обязанностей погибли всего 90 человек, в том числе, до 4 июня 2021 года в результате производственных несчастных случаев - 6, в 2020 году - 39, а в 2019 году - 45 трудозанятых.



Как отмечается в публичной информации, запрошенной «Интерпрессньюс» в Инспекции труда, в отчетный период 2019-2021 гг больше всего трудозанятых погибло в Тбилиси.



Согласно публичной информации, с 2019 по 2021 год всего в результате производственных несчастных случаев в столице погибли 35 человек, 19 - в Имеретии, 10 - в Квемо Картли, 6 - в Аджарии, 6 - в Шида Картли, 4 - в Самцхе-Джавахети, 2 - в Гурии, 3 - в Кахетии.



При этом, по официальной информации, регионом, где трудозанятые не гибли в результате производственных несчастных случаев, в 2019 году был Тианети, в 2020 году - Самегрело и Самцхе-Джавахети, а в 2021 году - Шида Картли и Кахетия.



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