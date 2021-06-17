

В Грузии от коронавируса умерли еще 18 человек

17.06.2021 12:52





В Грузии от коронавируса скончались еще 18 человек.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 18 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 114 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.



За последние 24 часа в стране выявлен 741 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, проведено 31 350 тестов.



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