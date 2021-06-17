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МВД начинает демонтаж железных заграждений у села Гумати
17.06.2021 16:27
Министерство внутренних дел приступает к демонтажу железных заграждений у села Гумати Цхалтубского муниципалитета.
По информации МВД, сотрудники полиции, исходя из мер безопасности, останутся у ГуматГЭС и в ущелье Риони и будут поддерживать общественный порядок.
Как отмечают в ведомстве, Министерство ВД, как ведомство, отвечающее за соблюдение правопорядка, призывает граждан, выступающих против строительства НамахванГЭС, соблюдать требования закона во время собраний и выражения и подчиняться законным требованиям полицейских. В случае выявления любого факта правонарушения полиция будет действовать в соответствии с законом и последовательно реагировать на каждый такой факт.
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