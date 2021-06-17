

Индийский штамм коронавируса распространился в России

17.06.2021 21:00

Лента.ру



За две недели в России выросло распространение индийского штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.



По ее словам, увеличение распространения штамма зафиксировали с помощью национальной системы, зарегистрированной 2 июня. В ней выложено свыше 13 тысяч последовательностей вируса, среди которых зафиксировано заметное увеличение доли индийского штамма.



«Ученые очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличения контагиозности, увеличение трансмиссивности и устойчивость иммунитета после перенесенной болезни и после вакцинации к этому новому штамму», — отметила Попова.



Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что ведомство начнет круглосуточно мониторить ситуацию с COVID-19. «Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью», — отметила Попова.



По ее словам, заболеваемость коронавирусом в России растет в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.



Она отметила, что продолжающийся рост заболеваний коронавирусом связан с нарушением санитарно-эпидемиологических мер защиты. Также глава Роспотребнадзора назвала крайне напряженной ситуацию с COVID-19 в России.



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